Софтбокс Profoto Softbox RFi 60х60 см (2x2')
Код товара : УТ-00016579
Артикул : 254706
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.280
Описание
- Совместимость со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).
- Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.
- Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.
- Дополнительные принадлежности, например, Softgrid, Stripmask и Flat Front Diffuser позволяют еще точнее сформировать световое пятно.
- Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Для использования необходим соответствующий адаптер Profoto Speedring (продаются отдельно).
В комплекте: софтбокс, передний рассеиватель, внутренний рассеиватель, каркасные спицы (4 шт, с цветной маркировкой), чехол для транспортировки.
Технические характеристики:
Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100), f-stop: 32 5/10 (с обоими рассеивателями)
Размер в разобранном виде: 60 х 60 х 41 см
Вес: 1.3 кг