Иногда вам требуется источник мягкого света симметричной формы. Например, вы можете быть портретным фотографом, которому необходим сбалансированный основной свет, или предметным фотографом, который ищет идеально квадратное световое пятно с плавной границей. Это лишь две из множества ситуаций, когда квадратный софтбокс будет очень кстати.