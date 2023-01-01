Комплект из классического прямоугольного софтбокса 60х90 см (2х3') с установочным кольцом RFI Speedring и сотами RFI Softgrid 50°. Вместе выгодней. Кольцо необходимо для установки софтбокса на моноблоки Profoto (обычно продается отдельно), а соты позволяют ограничить угол светового потока от вспышки, что увеличивает контраст и «драматичность» изображения. По размерности это один из наиболее популярных вариантов, хорошо подходит для портретов и натюрмортов (предметной съемки). Многофункциональный: может использоваться в качестве основного, заполняющего или контрового света.