Чем крупнее источник света по отношению к объекту съемки, тем мягче получаемый свет. Этот простой факт, возможно, является важнейшим знанием о свете, которое необходимо усвоить. Это также основная причина того, что наши софтбоксы имеют столько вариантов размеров. Располагая выбором из пяти размеров, вы всегда сможете найти наилучший инструмент для конкретной задачи.