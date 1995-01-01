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Софтбокс Profoto Softbox RFi 120x180 см (4x6')

Код товара:УТ-00010791
Артикул:254705

Товар не найден

Характеристики
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Описание

  • Совместимы со вспышками более 20 марок (при использовании переходных колец speedring).
  • Увеличенная глубина и утопленная фронтальная стенка для точного контроля освещения.
  • Двухслойные рассеиватели и серебристое внутреннее покрытие с высокой отражающей способностью.
  • Дополнительные принадлежности, например, Softgrid, Stripmask и Flat Front Diffuser позволяют еще точнее сформировать световое пятно.
  • Цветовая маркировка переходных колец и липучек Velcro обеспечивают беспрепятственный монтаж и демонтаж.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.

Комплект поставки: наружний и внутренний диффузор на липучках, спицы, чехол для транспортировки.

Стойки и кольцо-адаптер для установки на вспышки продаются отдельно.