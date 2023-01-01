Конусная насадка ("снут") для рефлектора Profoto Zoom. Создает жесткий узконаправленный луч для подсветки небольшой детали вашего объекта съемки. Один из самых распространенных аксессуаров в портретной и предметной съемке. Для установки необходим держатель сот и фильтров (арт. 900649).