Конус (снут) Profoto Snoot для Zoom-рефлектора
Код товара : УТ-00011263
Артикул : 100651
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.600
Описание
Конусная насадка ("снут") для рефлектора Profoto Zoom. Создает жесткий узконаправленный луч для подсветки небольшой детали вашего объекта съемки. Один из самых распространенных аксессуаров в портретной и предметной съемке. Для установки необходим держатель сот и фильтров (арт. 900649).