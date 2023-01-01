Синхрокабель Profoto 3.5 - 3.5 мм, 30 см
Код товара : УТ-00023160
Артикул : 103020
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.020
Описание
Синхрокабель, предназначенный для подключения синхронизаторов Profoto Air Sync или Air Remote к любой студийной вспышке со входом для синхронизации 3.5 мм. Длина 30 см.