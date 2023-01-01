Описание

Шторки BarnDoors великолепно подходят для создания и формирования светового пятна без изменения его световых характеристик. В каждый комплект BarnDoors входит четыре лепестка. Это позволяет создавать ассиметричное световое пятно. Например, вам может понадобиться резкая граница поля с одной стороны и мягкая и плавная – с другой. Шторки также можно вращать на 360°.