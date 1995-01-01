Шторки Profoto BarnDoors для Zoom рефлектора
Код товара:УТ-00011265
Артикул:100671
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.400
Описание
Шторки BarnDoors великолепно подходят для создания и формирования светового пятна без изменения его световых характеристик. В каждый комплект BarnDoors входит четыре лепестка. Это позволяет создавать ассиметричное световое пятно. Например, вам может понадобиться резкая граница поля с одной стороны и мягкая и плавная – с другой. Шторки также можно вращать на 360°.