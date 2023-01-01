Силовой кабель Profoto для D1, D2, Acute и др., 5 м
Код товара : УТ-00024425
Артикул : 102550
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Прочие характеристики
Вес (брутто), г
0.120
Описание
Силовой электрокабель Profoto C13 для моноблоков D1, D2, а также снятых с производства Acute, Compact, ProDaylight и ProTungsten. Длина 5 метров. Точно такой же кабель идет в комплекте с осветителями D1 и D2. Данная модель – с европейской вилкой.