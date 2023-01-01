Силовой электрокабель Profoto C13 для моноблоков D1, D2, а также снятых с производства Acute, Compact, ProDaylight и ProTungsten. Длина 5 метров. Точно такой же кабель идет в комплекте с осветителями D1 и D2. Данная модель – с европейской вилкой.