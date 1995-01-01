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Кольцо-адаптер Profoto RFi speedring для софтбоксов RFi



Код товара: УТ-00010788 Артикул: 100501 Код товара: УТ-00010788 Артикул: 100501 Вес (брутто), кг 0.700 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.700 Инструкции и документы Инструкция по эксплуатации Описание Для всех софтбоксов серии Profoto RFi

Конструкция предусматривает возможность вращения софтбокса на 360°.

Цветовая маркировка принадлежностей и спиц обеспечивают простоту монтажа и демонтажа.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном использовании.

Окрашено термостойким лаком. Видео Наш обзор

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