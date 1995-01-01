Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кольцо-адаптер Profoto RFi speedring для софтбоксов RFi

Код товара:УТ-00010788
Артикул:100501

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Для всех софтбоксов серии Profoto RFi
  • Конструкция предусматривает возможность вращения софтбокса на 360°.
  • Цветовая маркировка принадлежностей и спиц обеспечивают простоту монтажа и демонтажа.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном использовании.
  • Окрашено термостойким лаком.