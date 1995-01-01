Конструкция предусматривает возможность вращения софтбокса на 360°.
Цветовая маркировка принадлежностей и спиц обеспечивают простоту монтажа и демонтажа.
Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном использовании.
Окрашено термостойким лаком.
Видео
Наш обзор
Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.