Накамерные вспышки замечательны по многим причинам, но создание мягкого и сбалансированного света не является одной из них. Мы предлагаем простое решение этой проблемы – переходник типа «speedring», благодаря которому софтбоксы RFi можно установить на вспышку любой марки. Адаптер почти полностью выполнен из металла, что обеспечивает прочность и долговечность при интенсивном использовании. Возможна установка 1 или 2 вспышек одновременно, а также наклон и вращение софтбокса.