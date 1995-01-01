Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Адаптер Profoto RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек

  • RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек
  • RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек
  • RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек
  • RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек
  • RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек
  • RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек
  • RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек
Код товара:УТ-00016519
Артикул:100520

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Получите доступ к полному ассортименту софтбоксов RFi.
  • Установите софтбокс на накамерную вспышку и получите мягкий и сбалансированный свет.
  • Прикрепите две вспышки и используйте софтбокс большего размера.
  • Сдвигайте и наклоняйте вспышку внутри софтбокса для устранения передержек.
  • Наклоняйте и вращайте на 360°, регулируйте высоту софтбокса на ходу.
  • Цветовая маркировка переходника speedring и спиц обеспечивают простоту монтажа.
  • Легкость установки Profoto Air Remote и других беспроводных блоков синхронизации от иных производителей.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.

Размеры: 29.6 х 20.6 х 12.9 см
Вес: 1.8 кг