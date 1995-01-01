Адаптер Profoto RFi Speedlight Speedring для накамерных вспышек
Код товара:УТ-00016519
Артикул:100520
Товар не найден
Описание
- Получите доступ к полному ассортименту софтбоксов RFi.
- Установите софтбокс на накамерную вспышку и получите мягкий и сбалансированный свет.
- Прикрепите две вспышки и используйте софтбокс большего размера.
- Сдвигайте и наклоняйте вспышку внутри софтбокса для устранения передержек.
- Наклоняйте и вращайте на 360°, регулируйте высоту софтбокса на ходу.
- Цветовая маркировка переходника speedring и спиц обеспечивают простоту монтажа.
- Легкость установки Profoto Air Remote и других беспроводных блоков синхронизации от иных производителей.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
Размеры: 29.6 х 20.6 х 12.9 см
Вес: 1.8 кг