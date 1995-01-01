Рефлектор Profoto WideZoom

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Код товара: УТ-00011267 Артикул: 100711 Код товара: УТ-00011267 Артикул: 100711 Вес 650 г Вес (брутто), кг 1.800 Размеры диаметр: 29 см, глубина: 28.5 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 650 г Вес (брутто), кг 1.800 Размеры диаметр: 29 см, глубина: 28.5 см Описание Угол рассеивания: 80° в положении 10, 50° в положении 7 и 40° в положении 4.

Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/64,6 в положении зума 6

Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.

Сузить угол рассеивания можно с помощью сотового фильтра Grids, который приобретается дополнительно. Видео Наш обзор

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