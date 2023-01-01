Рефлектор Profoto WideZoom
Код товара : УТ-00011267
Артикул : 100711
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
650 г
Вес (брутто), г
1.800
Размеры товара
диаметр: 29 см, глубина: 28.5 см
Описание
- Угол рассеивания: 80° в положении 10, 50° в положении 7 и 40° в положении 4.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/64,6 в положении зума 6
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
- Сузить угол рассеивания можно с помощью сотового фильтра Grids, который приобретается дополнительно.