Рефлектор Profoto WideZoom
Код товара:УТ-00011267
Артикул:100711
Товар не найден
Характеристики
Вес650 г
Вес (брутто), кг1.800
Размерыдиаметр: 29 см, глубина: 28.5 см
Описание
- Угол рассеивания: 80° в положении 10, 50° в положении 7 и 40° в положении 4.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/64,6 в положении зума 6
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
- Сузить угол рассеивания можно с помощью сотового фильтра Grids, который приобретается дополнительно.