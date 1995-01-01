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Рефлектор Profoto WideZoom

  • WideZoom
  • WideZoom
  • WideZoom
Код товара:УТ-00011267
Артикул:100711

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Угол рассеивания: 80° в положении 10, 50° в положении 7 и 40° в положении 4.
  • Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/64,6 в положении зума 6
  • Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
  • Сузить угол рассеивания можно с помощью сотового фильтра Grids, который приобретается дополнительно.