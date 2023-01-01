Рефлектор WideZoom имеет много общего с популярной моделью Magnum, однако он отличается более широким углом и удивительно равномерным рассеиванием света. Уникальные характеристики делают рефлектор WideZoom любимым инструментом многих fashion-фотографов, когда им требуется четкий и яркий основной источник или идеально равномерное фоновое освещение.