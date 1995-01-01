Рефлектор Profoto TeleZoom 337mm
Код товара:УТ-00011268
Артикул:100712
Товар не найден
Характеристики
Вес850 г
Вес (брутто), кг1.000
Размерыдиаметр 34.5 см, глубина 42 см
Описание
Несмотря на то, что основные световые характеристики аналогичны модели Zoom-рефлектор, более глубокая форма рефлектора TeleZoom создает более ровный и направленный свет с отчетливой границей. Эта особенность сделала рефлектор TeleZoom любимцем фотографов, которым требуется жесткий свет или ровное освещение на большом отдалении.
- Угол рассеивания: 70° в положении 10, 40° в положении 7 и 30° в положении 4.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/90,7 в положении зума 6.
- Может оборудоваться дополнительным сотовым фильтром 10° Grid для имитации классического кинематографического света.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.