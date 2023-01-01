Несмотря на то, что основные световые характеристики аналогичны модели Zoom-рефлектор, более глубокая форма рефлектора TeleZoom создает более ровный и направленный свет с отчетливой границей. Эта особенность сделала рефлектор TeleZoom любимцем фотографов, которым требуется жесткий свет или ровное освещение на большом отдалении.