Рефлектор Profoto TeleZoom 337mm



Код товара: УТ-00011268 Артикул: 100712 Код товара: УТ-00011268 Артикул: 100712 Вес 850 г Вес (брутто), кг 1.000 Размеры диаметр 34.5 см, глубина 42 см Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес 850 г Вес (брутто), кг 1.000 Размеры диаметр 34.5 см, глубина 42 см Описание Несмотря на то, что основные световые характеристики аналогичны модели Zoom-рефлектор, более глубокая форма рефлектора TeleZoom создает более ровный и направленный свет с отчетливой границей. Эта особенность сделала рефлектор TeleZoom любимцем фотографов, которым требуется жесткий свет или ровное освещение на большом отдалении. Угол рассеивания: 70° в положении 10, 40° в положении 7 и 30° в положении 4.

Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/90,7 в положении зума 6.

Может оборудоваться дополнительным сотовым фильтром 10° Grid для имитации классического кинематографического света.

Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.

Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.