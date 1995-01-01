Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рефлектор Profoto TeleZoom 337mm

Код товара:УТ-00011268
Артикул:100712

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Несмотря на то, что основные световые характеристики аналогичны модели Zoom-рефлектор, более глубокая форма рефлектора TeleZoom создает более ровный и направленный свет с отчетливой границей. Эта особенность сделала рефлектор TeleZoom любимцем фотографов, которым требуется жесткий свет или ровное освещение на большом отдалении.

  • Угол рассеивания: 70° в положении 10, 40° в положении 7 и 30° в положении 4.
  • Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/90,7 в положении зума 6.
  • Может оборудоваться дополнительным сотовым фильтром 10° Grid для имитации классического кинематографического света.
  • Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
  • Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.