Рефлектор Profoto TeleZoom 337mm
Код товара : УТ-00011268
Артикул : 100712
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
850 г
Вес (брутто), г
1.000
Размеры товара
диаметр 34.5 см, глубина 42 см
Описание
Несмотря на то, что основные световые характеристики аналогичны модели Zoom-рефлектор, более глубокая форма рефлектора TeleZoom создает более ровный и направленный свет с отчетливой границей. Эта особенность сделала рефлектор TeleZoom любимцем фотографов, которым требуется жесткий свет или ровное освещение на большом отдалении.
- Угол рассеивания: 70° в положении 10, 40° в положении 7 и 30° в положении 4.
- Выходная мощность при 2400 Дж (2 м / ISO 100): f/90,7 в положении зума 6.
- Может оборудоваться дополнительным сотовым фильтром 10° Grid для имитации классического кинематографического света.
- Конструкция обеспечивает многолетнюю безотказную службу даже при интенсивном профессиональном использовании.
- Эксклюзивная функция зума рефлекторов Profoto – для формирования света достаточно сдвинуть рефлектор на головке вперед или назад.