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Отражатель Profoto Reflector Translucent L, 120 см (просветной)

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Код товара: УТ-00016587 Артикул: 100969 Код товара: УТ-00016587 Артикул: 100969 Вес (брутто), кг 1.350 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.350 Описание Придавайте форму солнечному свету или отражайте свет вспышки с помощью удобных отражателей. Полупрозрачный отражатель – это на самом деле рассеиватель, который создает более мягкое и ровное световое пятно. Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.

Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.

Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.

Высококачественные материалы.

Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см). Видео Наш обзор

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