Отражатель Profoto SunSilver / White L, 120 см (серебристо-солнечный / белый)
Код товара : УТ-00016586
Артикул : 100963
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.650
Описание
- Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.
- Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.
- Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.
- Высококачественные материалы.
- Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см).