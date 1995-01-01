Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.
Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.
Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.
Высококачественные материалы.
Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см).
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