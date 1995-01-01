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Отражатель Profoto SunSilver / White L, 120 см (серебристо-солнечный / белый)

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Код товара: УТ-00016586 Артикул: 100963 Код товара: УТ-00016586 Артикул: 100963 Вес (брутто), кг 0.650 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.650 Описание Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.

Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.

Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.

Высококачественные материалы.

Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см). Видео Наш обзор

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