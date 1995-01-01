Отражатель Profoto Gold / White M, 80 см (золотой / белый)
Код товара:УТ-00038269
Артикул:100964
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.850
Описание
Придавайте форму солнечному свету или отражайте свет вспышки с помощью удобных отражателей. Золотистая сторона создает свет с сильным теплым оттенком. Белая сторона отражает свет более естественным образом.
- Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.
- Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.
- Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.
- Высококачественные материалы.
- Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см).