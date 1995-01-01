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Отражатель Profoto Gold / White M, 80 см (золотой / белый)

  • Gold / White M, 80 см (золотой / белый)
  • Gold / White M, 80 см (золотой / белый)
  • Gold / White M, 80 см (золотой / белый)
  • Gold / White M, 80 см (золотой / белый)
  • Gold / White M, 80 см (золотой / белый)
Код товара:УТ-00038269
Артикул:100964

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Придавайте форму солнечному свету или отражайте свет вспышки с помощью удобных отражателей. Золотистая сторона создает свет с сильным теплым оттенком. Белая сторона отражает свет более естественным образом.

  • Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.
  • Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.
  • Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.
  • Высококачественные материалы.
  • Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см).