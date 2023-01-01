Рассеиватель для зонта Profoto Umbrella S Diffuser -1.5 (для зонта)
Код товара : УТ-00023260
Артикул : 100990
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.150
Описание
Простой аксессуар, который устанавливается над передней частью белого или серебристого зонта, превращая его в большой софтбокс, создающий более мягкий и рассеянный свет. Совместим с белым зонтом S и серебристым S. Понижает выходную мощность на 1.5 ступени.