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Рассеиватель для зонта Profoto Umbrella S Diffuser -1.5 (для зонта)

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Код товара: УТ-00023260 Артикул: 100990 Код товара: УТ-00023260 Артикул: 100990 Вес (брутто), кг 0.150 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.150 Описание Простой аксессуар, который устанавливается над передней частью белого или серебристого зонта, превращая его в большой софтбокс, создающий более мягкий и рассеянный свет. Совместим с белым зонтом S и серебристым S. Понижает выходную мощность на 1.5 ступени. Видео Наш обзор

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