Простой аксессуар, который устанавливается над передней частью белого или серебристого зонта, превращая его в большой софтбокс, создающий более мягкий и рассеянный свет. Совместим с белым зонтом S и серебристым S. Понижает выходную мощность на 1.5 ступени.
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