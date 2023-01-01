Защитная крышка Profoto 100 мм, для B1, B1X, B2, D1 и D2
Код товара : УТ-00039845
Артикул : 100799
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.050
Описание
Плоская защитная крышка для осветителей Profoto B1, B1X, B2, D1 и D2. Защищает переднее стекло от повреждений при транспортировке. Материал: пластик.