Главная страница Осветительное оборудование Отражатели Отражатель Profoto Gold / White L, 120 см (золотой / белый)

Отражатель Profoto Gold / White L, 120 см (золотой / белый)



Код товара: УТ-00011283 Артикул: 100965 Код товара: УТ-00011283 Артикул: 100965 Вес (брутто), кг 1.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 1.500 Описание Придавайте форму солнечному свету или отражайте свет вспышки с помощью удобных отражателей. Золотистая сторона создает свет с сильным теплым оттенком. Белая сторона отражает свет более естественным образом. Придает солнечному свету форму, нужную фотографу, или отражает свет вспышки.

Эргономичная форма ручек позволяет легко сгибать и удерживать отражатель в различных положениях.

Прочная, но легко складываемая металлическая рамка.

Высококачественные материалы.

Доступно два размера – средний Medium (80 см) и большой Large (120 см). Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.