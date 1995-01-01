Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Кольцо-адаптер Profoto OCF speedring для софтбоксов OCF

  • OCF speedring для софтбоксов OCF
  • OCF speedring для софтбоксов OCF
  • OCF speedring для софтбоксов OCF
Код товара:УТ-00012329
Артикул:101210

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Классическое резиновое кольцо и зажим Profoto позволяет легко устанавливать OCF Speedring на выносную вспышку.

  • Позволяет вам устанавливать OCF speedring на любую выносную вспышку Profoto.
  • Конструкция обеспечивает невероятно быструю и простую установку на софтбокс.
  • Отверстия с цветовой кодировкой для быстрой и простой установки.
  • Компактность и легкость.
  • Классическое резиновое кольцо Profoto позволяет вам поворачивать speedring и софтбокс на 360°.

Технические характеристики:

Размеры: 52 х 150 мм
Вес: 218 г