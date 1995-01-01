Кольцо-адаптер Profoto OCF speedring для софтбоксов OCF
Код товара:УТ-00012329
Артикул:101210
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.280
Описание
Классическое резиновое кольцо и зажим Profoto позволяет легко устанавливать OCF Speedring на выносную вспышку.
- Позволяет вам устанавливать OCF speedring на любую выносную вспышку Profoto.
- Конструкция обеспечивает невероятно быструю и простую установку на софтбокс.
- Отверстия с цветовой кодировкой для быстрой и простой установки.
- Компактность и легкость.
- Классическое резиновое кольцо Profoto позволяет вам поворачивать speedring и софтбокс на 360°.
Технические характеристики:
Размеры: 52 х 150 мм
Вес: 218 г