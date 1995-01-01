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Кольцо-адаптер Profoto OCF speedring для софтбоксов OCF

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Код товара: УТ-00012329 Артикул: 101210 Код товара: УТ-00012329 Артикул: 101210 Вес (брутто), кг 0.280 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.280 Описание Классическое резиновое кольцо и зажим Profoto позволяет легко устанавливать OCF Speedring на выносную вспышку. Позволяет вам устанавливать OCF speedring на любую выносную вспышку Profoto.

Конструкция обеспечивает невероятно быструю и простую установку на софтбокс.

Отверстия с цветовой кодировкой для быстрой и простой установки.

Компактность и легкость.

Классическое резиновое кольцо Profoto позволяет вам поворачивать speedring и софтбокс на 360°. Технические характеристики: Размеры: 52 х 150 мм

Вес: 218 г Видео Наш обзор

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