Чтобы уменьшить расходимость пучка света до 50°, установите на софтбокс OCF сотовую решетку. Она создает более направленный световой поток, что позволяет создавать более контрастные, «драматичные» изображения, выделяя светом только то, что вам нужно. Важно: софтбоксы OCF можно использовать только с осветителями серии OCF (B1, B1X, B2, B10) и нельзя использовать с моноблоками D1 и D2. Жар от галогенных пилотных ламп может их повредить или даже привести к пожару.