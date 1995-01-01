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Соты Profoto OCF Softgrid 50° для софтбокса OCF 1х3'

  • OCF Softgrid 50° для софтбокса OCF 1х3'
  • OCF Softgrid 50° для софтбокса OCF 1х3'
  • OCF Softgrid 50° для софтбокса OCF 1х3'
  • OCF Softgrid 50° для софтбокса OCF 1х3'
  • OCF Softgrid 50° для софтбокса OCF 1х3'
Код товара:УТ-00038246
Артикул:101218

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Чтобы уменьшить расходимость пучка света до 50°, установите на софтбокс OCF сотовую решетку. Она создает более направленный световой поток, что позволяет создавать более контрастные, «драматичные» изображения, выделяя светом только то, что вам нужно. Важно: софтбоксы OCF можно использовать только с осветителями серии OCF (B1, B1X, B2, B10) и нельзя использовать с моноблоками D1 и D2. Жар от галогенных пилотных ламп может их повредить или даже привести к пожару.