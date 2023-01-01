Сотовая решетка уменьшает угол распространения света до 50°. Другими словами, соты Softgrid создают более направленный свет, позволяя вам формировать световой поток точнее и избегать засветки там, где это не нужно. Данные соты предназначены специально для софтбокса OCF Softbox 2х3' (60х90 см).