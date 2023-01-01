Соты Profoto OCF Softgrid 2x3' 50° (60х90 см)
Код товара : УТ-00016571
Артикул : 101216
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Сотовая решетка уменьшает угол распространения света до 50°. Другими словами, соты Softgrid создают более направленный свет, позволяя вам формировать световой поток точнее и избегать засветки там, где это не нужно.
Данные соты предназначены специально для софтбокса OCF Softbox 2х3' (60х90 см).