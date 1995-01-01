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Соты Profoto OCF Softgrid 2x3' 50° (60х90 см)

  • OCF Softgrid 2x3' 50° (60х90 см)
  • OCF Softgrid 2x3' 50° (60х90 см)
  • OCF Softgrid 2x3' 50° (60х90 см)
Код товара:УТ-00016571
Артикул:101216

Товар не найден

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Описание
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Описание

Сотовая решетка уменьшает угол распространения света до 50°. Другими словами, соты Softgrid создают более направленный свет, позволяя вам формировать световой поток точнее и избегать засветки там, где это не нужно.

Данные соты предназначены специально для софтбокса OCF Softbox 2х3' (60х90 см).