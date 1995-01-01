Соты Profoto OCF Softgrid 2x3' 50° (60х90 см)

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Код товара: УТ-00016571 Артикул: 101216 Код товара: УТ-00016571 Артикул: 101216 Вес (брутто), кг 0.200 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.200 Описание Сотовая решетка уменьшает угол распространения света до 50°. Другими словами, соты Softgrid создают более направленный свет, позволяя вам формировать световой поток точнее и избегать засветки там, где это не нужно. Данные соты предназначены специально для софтбокса OCF Softbox 2х3' (60х90 см). Видео Наш обзор

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