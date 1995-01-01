Соты Profoto OCF Softgrid 2' Octa 50° (60 см)
Код товара:УТ-00016551
Артикул:101212
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.130
Описание
Сотовая решетка уменьшает угол распространения света до 50°. Другими словами, соты Softgrid создают более направленный свет, позволяя вам формировать световой поток точнее и избегать засветки там, где это не нужно. Фотографии получаются более контрастными, более «драматичными».
Данные соты предназначены специально для октабокса OCF Softbox 2' Octa (60 см).