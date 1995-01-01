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Соты Profoto OCF Softgrid 2' Octa 50° (60 см)

Код товара:УТ-00016551
Артикул:101212

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сотовая решетка уменьшает угол распространения света до 50°. Другими словами, соты Softgrid создают более направленный свет, позволяя вам формировать световой поток точнее и избегать засветки там, где это не нужно. Фотографии получаются более контрастными, более «драматичными».

Данные соты предназначены специально для октабокса OCF Softbox 2' Octa (60 см).