Сотовая решетка уменьшает угол распространения света до 50°. Другими словами, соты Softgrid создают более направленный свет, позволяя вам формировать световой поток точнее и избегать засветки там, где это не нужно. Фотографии получаются более контрастными, более «драматичными». Данные соты предназначены специально для октабокса OCF Softbox 2' Octa (60 см).