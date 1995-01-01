Соты Profoto OCF Softgrid 1.3x1.3' 50° (40х40 см)



Код товара: УТ-00016552 Артикул: 101214 Код товара: УТ-00016552 Артикул: 101214 Вес (брутто), кг 0.130 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.130 Описание Сотовая решетка уменьшает угол распространения света до 50°. Другими словами, соты Softgrid создают более направленный свет, позволяя вам формировать световой поток точнее и избегать засветки там, где это не нужно. Фотографии получаются более контрастными, более «драматичными». Данные соты предназначены специально для софтбокса OCF Softbox 1.3х1.3' (40х40 см). Видео Наш обзор

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