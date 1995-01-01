Разработан специально для простой и быстрой работы на выездной фотосъёмке.

Софтбоксы OCF разработаны специально для простой и быстрой работы на выездной фотосъемке.

Как любые другие софтбоксы, софтбоксы OCF создают мягкий, подчеркивающий достоинства объекта съемки свет. Но, в отличие от любых других софтбоксов, они сделаны из уникального материала, благодаря которому они легки, а также просто складываются и раскладываются. Добавьте к этому встроенный рассеиватель, переходные кольца speedring и спицы с цветовой кодировкой. Соберите все эти характеристики вместе, и вы получите софтбокс, который устанавливается быстрее и проще любого другого софтбокса на рынке.

На выбор предлагается четыре софтбокса OCF Softboxes, каждый из них отличается уникальным размером и формой: стрипбокс, квадратный, прямоугольный и восьмиугольный. Все четыре софтбокса могут использоваться с сотами Softgrid для еще более точного формирования света.