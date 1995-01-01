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Стрипбокс Profoto OCF Softbox 1x3' (30 х 90 см)

  • OCF Softbox 1x3' (30 х 90 см)
  • OCF Softbox 1x3' (30 х 90 см)
  • OCF Softbox 1x3' (30 х 90 см)
Код товара:УТ-00012559
Артикул:101217

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Разработан специально для простой и быстрой работы на выездной фотосъёмке.

Софтбоксы OCF разработаны специально для простой и быстрой работы на выездной фотосъемке.

Как любые другие софтбоксы, софтбоксы OCF создают мягкий, подчеркивающий достоинства объекта съемки свет. Но, в отличие от любых других софтбоксов, они сделаны из уникального материала, благодаря которому они легки, а также просто складываются и раскладываются. Добавьте к этому встроенный рассеиватель, переходные кольца speedring и спицы с цветовой кодировкой. Соберите все эти характеристики вместе, и вы получите софтбокс, который устанавливается быстрее и проще любого другого софтбокса на рынке.

На выбор предлагается четыре софтбокса OCF Softboxes, каждый из них отличается уникальным размером и формой: стрипбокс, квадратный, прямоугольный и восьмиугольный. Все четыре софтбокса могут использоваться с сотами Softgrid для еще более точного формирования света.

  • Создает мягкий и подчеркивающий достоинства свет.
  • Спицы с цветовой кодировкой и встроенные рассеиватели для быстрой и простой установки.
  • Компактный и легкий.
  • Сделан из высококачественной ткани.
  • Доступны в четырех формах: прямоугольной, квадратной, "стрипбокс" и восьмиугольной.
  • Можно использовать с сотами softgrid для более точного формирования света.
  • Необходимо переходное кольцо speedring (продаётся отдельно)