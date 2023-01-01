Описание

Конусная насадка OCF Snoot - это компактный и мобильный светоформирующий инструмент, максимально уменьшающий угол светового потока вашей выносной вспышки. Результат - жесткий и направленный свет, практически без бокового рассеивания. Световое пятно имеет красивую округлую форму, его можно использовать для акцента на прическе или в других случаях, когда нужно осветить небольшие участки кадра. Конусная насадка OCF Snoot невероятно проста в использовании. Вы просто крепите ее на вашей выносной вспышке, и за считанные доли секунды вы готовы к работе.

Конусная насадка OCF Snoot изготовлена из прочного стекловолокна, что делает ее легкой и предельно долговечной. OCF Snoot можно использовать вместе с сотовыми решетками и цветными фильтрами OCF.

Внимание! Совместимость: только выносные вспышки Profoto B1, B1X и B2. Для студийных осветителей (D1, D2) требуется металлический конус Profoto Snoot 100651, устанавливающийся через Zoom рефлектор и держатель для фильтров.