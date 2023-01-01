Конус Profoto OCF Snoot
Код товара : УТ-00016154
Артикул : 101200
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес
138 г
Вес (брутто), г
0.430
Размеры товара
108 х 150 мм
Описание
Конусная насадка OCF Snoot - это компактный и мобильный светоформирующий инструмент, максимально уменьшающий угол светового потока вашей выносной вспышки. Результат - жесткий и направленный свет, практически без бокового рассеивания. Световое пятно имеет красивую округлую форму, его можно использовать для акцента на прическе или в других случаях, когда нужно осветить небольшие участки кадра. Конусная насадка OCF Snoot невероятно проста в использовании. Вы просто крепите ее на вашей выносной вспышке, и за считанные доли секунды вы готовы к работе.
Конусная насадка OCF Snoot изготовлена из прочного стекловолокна, что делает ее легкой и предельно долговечной. OCF Snoot можно использовать вместе с сотовыми решетками и цветными фильтрами OCF.
Внимание! Совместимость: только выносные вспышки Profoto B1, B1X и B2. Для студийных осветителей (D1, D2) требуется металлический конус Profoto Snoot 100651, устанавливающийся через Zoom рефлектор и держатель для фильтров.