OCF Magnum рекомендуется для использования с компактными моделями моноблоков Profoto: D1 и D2, а также для выносных вспышек системы OCF: B1, B1X и B2. Рефлектор поддерживает уникальную систему переменного угла освещения Profoto: передвигая его по корпусу осветительного прибора можно добиться изменения угла от 40° до 80°, соответственно меняется площадь освещения (недоступно при использовании с B2). Серебристая внутренняя поверхность рефлектора позволяет концентрировать свет, увеличивая выходную мощность вспышки (до 1.8 ступеней, по сравнению со встроенным рефлектором). OCF Magnum рекомендуется для ситуаций, когда нужен максимально мощный, жесткий, контрастный свет, особенно для «пересиливания солнца» при съемке под открытым небом.

Ограничения:

максимальная мощность вспышки: 1000 Дж

максимальная мощность пилотного света: 300 Вт

Размеры: 210 х 150 мм

Вес: 250 г.