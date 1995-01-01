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Конус Profoto OCF II Snoot

  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
  • OCF II Snoot
Код товара:УТ-00056652
Артикул:101128

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Конусный рефлектор OCF II существенно сокращает рассеивание света, производимого выносной вспышкой, и обеспечивает строго направленный свет с четким круглым рисунком. Поскольку он складной, компактный и моментально раскладывается, его очень удобно использовать на выездных съемках. Этот рефлектор быстро и надежно крепится к любой выносной вспышке Profoto благодаря прочному резиновому хомуту с металлическим фиксатором. Также на него можно устанавливать цветные фильтры OCF II, используя держатель для цветных фильтров и сотовой решетки OCF II.