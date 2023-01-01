Держатель для цветных фильтров и сотовой решетки OCF II разработан для быстрой и удобной установки светоформирующих инструментов. Благодаря прочному резиновому хомуту с надежным металлическим фиксатором он легко крепится к любой выносной вспышке Profoto линейки OCF. Сотовые решетки и цветные фильтры OCF II устанавливаются на него за считаные секунды. Кроме того, их можно комбинировать друг с другом, добиваясь разнообразных эффектов.