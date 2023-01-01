Держатель Profoto OCF II Grid & Gel Holder для сот и фильтров
Код товара : УТ-00052294
Артикул : 101126
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
- Установка непосредственно на любую выносную вспышку Profoto.
- Магнитное крепление для установки цветных фильтров и сотовых решеток OCF II.
Держатель для цветных фильтров и сотовой решетки OCF II разработан для быстрой и удобной установки светоформирующих инструментов. Благодаря прочному резиновому хомуту с надежным металлическим фиксатором он легко крепится к любой выносной вспышке Profoto линейки OCF. Сотовые решетки и цветные фильтры OCF II устанавливаются на него за считаные секунды. Кроме того, их можно комбинировать друг с другом, добиваясь разнообразных эффектов.