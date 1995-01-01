Световые шторки OCF II — компактный светоформирующий инструмент, который отлично подойдет для фотографов, часто работающих на выезде. Благодаря прочному резиновому хомуту с надежным металлическим фиксатором они легко крепятся к любой выносной вспышке Profoto. Каждый из четырех лепестков шторок можно регулировать по отдельности, что позволяет максимально точно отрегулировать рассеивание света. Кроме того, на световые шторки OCF II можно устанавливать цветные фильтры OCF II, тем самым еще больше расширяя свои творческие возможности.

Функции Установка непосредственно на любую выносную вспышку Profoto.

Компактность, обеспечивающая удобство переноски.

Точный контроль над потоком света.

Четыре отдельно регулируемые шторки.

Вращение на 360°.

Магнитное крепление для установки цветных фильтров и сотовых решеток OCF II.

Практичная мягкая сумка в комплекте.