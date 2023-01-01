Описание

В комплект цветных конверсионных фильтров OCF входит 20 цветных фильтров в оранжевом, синем и зелёном цвете для приведения цветовой температуры вспышки к свету солнца, луны и флюоресцентным осветителям.

Совместимость: выносные вспышки Profoto OCF B1 и B2.

Сбалансируйте цветовую температуру вспышек с другими источниками освещения на площадке

Расширяйте свои творческие возможности, используя цветной свет

Фильтры уже нарезаны и промаркированы для быстрого и удобного использования

Рациональное защёлкивающееся крепление

Можно использовать с любыми светоформирующими насадками системы OCF: конусом, сотами, шторками, софтбоксами, рефлекторами Beauty Dish

Фильтры в комплекте: