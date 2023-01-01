Цветные фильтры Profoto OCF Color Correction Gel Pack
Код товара : УТ-00016567
Артикул : 101038
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес
66.5 г (держатель с 1 фильтром)
Вес (брутто), г
0.150
Размеры товара
107 х 51.5 мм
Описание
В комплект цветных конверсионных фильтров OCF входит 20 цветных фильтров в оранжевом, синем и зелёном цвете для приведения цветовой температуры вспышки к свету солнца, луны и флюоресцентным осветителям.
Совместимость: выносные вспышки Profoto OCF B1 и B2.
- Сбалансируйте цветовую температуру вспышек с другими источниками освещения на площадке
- Расширяйте свои творческие возможности, используя цветной свет
- Фильтры уже нарезаны и промаркированы для быстрого и удобного использования
- Рациональное защёлкивающееся крепление
- Можно использовать с любыми светоформирующими насадками системы OCF: конусом, сотами, шторками, софтбоксами, рефлекторами Beauty Dish
Фильтры в комплекте:
- 3 x Full CTO
- 3 x Half CTO
- 3 x Quarter CTO
- 2 x Eighth CTO
- 1 x Half CTB
- 1 x Quarter CTB
- 1 x Eighth CTB
- 2 x Plus Green
- 2 x Half Plus Green
- 2 x Quarter Plus Green