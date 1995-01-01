Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Портретная тарелка Profoto OCF Beauty Dish White 2', складная

  • OCF Beauty Dish White 2', складная
  • OCF Beauty Dish White 2', складная
  • OCF Beauty Dish White 2', складная
  • OCF Beauty Dish White 2', складная
  • OCF Beauty Dish White 2', складная
  • OCF Beauty Dish White 2', складная
  • OCF Beauty Dish White 2', складная
  • OCF Beauty Dish White 2', складная
  • OCF Beauty Dish White 2', складная
Код товара:УТ-00016168
Артикул:101220

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

OCF Beauty Dish создаёт мягкий, но в то же насыщенный свет, часто называемый "светом, подчёркивающим красоту". Если речь заходит о необходимости подчеркнуть красоту объектов вашей съёмки, этой портретной тарелке нет равных. Белая поверхность создает более мягкий свет по сравнению с серебристой, но при этом выше и потери света из-за его рассеивания.

Т.к. Портретная тарелка OCF Beauty Dish разработана специально для выездных фотосъёмок, она характеризуется компактным размером, лёгким весом и простотой использования. Высококачественная ткань и продуманный дизайн позволяют устанавливать эту портретную тарелку на переходное кольцо speedring без необходимости тратить время на подбор отверстий для спиц.

  • Создаёт классический свет, подчёркивающий красоту.
  • Складывается и характеризуется лёгким весом.
  • Ожидающий получения патента дизайн для быстрой и простой установки.
  • Сделано из высококачественной ткани.
  • Поставляется с панелью дефлектора, рассеивателем и сумкой для переноски.

Технические характеристики:

Размер в разложенном виде: 56 х 56 х 22 см
Вес: 530 г (с дефлектором и speedring-адаптером)