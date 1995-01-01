OCF Beauty Dish создаёт мягкий, но в то же насыщенный свет, часто называемый "светом, подчёркивающим красоту". Если речь заходит о необходимости подчеркнуть красоту объектов вашей съёмки, этой портретной тарелке нет равных. Белая поверхность создает более мягкий свет по сравнению с серебристой, но при этом выше и потери света из-за его рассеивания.

Т.к. Портретная тарелка OCF Beauty Dish разработана специально для выездных фотосъёмок, она характеризуется компактным размером, лёгким весом и простотой использования. Высококачественная ткань и продуманный дизайн позволяют устанавливать эту портретную тарелку на переходное кольцо speedring без необходимости тратить время на подбор отверстий для спиц.

Создаёт классический свет, подчёркивающий красоту.

Складывается и характеризуется лёгким весом.

Ожидающий получения патента дизайн для быстрой и простой установки.

Сделано из высококачественной ткани.

Поставляется с панелью дефлектора, рассеивателем и сумкой для переноски.

Технические характеристики:

Размер в разложенном виде: 56 х 56 х 22 см

Вес: 530 г (с дефлектором и speedring-адаптером)