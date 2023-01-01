Портретная тарелка Profoto OCF Beauty Dish White 2', складная
Код товара : УТ-00016168
Артикул : 101220
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
1.280
Описание
OCF Beauty Dish создаёт мягкий, но в то же насыщенный свет, часто называемый "светом, подчёркивающим красоту". Если речь заходит о необходимости подчеркнуть красоту объектов вашей съёмки, этой портретной тарелке нет равных. Белая поверхность создает более мягкий свет по сравнению с серебристой, но при этом выше и потери света из-за его рассеивания.
Т.к. Портретная тарелка OCF Beauty Dish разработана специально для выездных фотосъёмок, она характеризуется компактным размером, лёгким весом и простотой использования. Высококачественная ткань и продуманный дизайн позволяют устанавливать эту портретную тарелку на переходное кольцо speedring без необходимости тратить время на подбор отверстий для спиц.
- Создаёт классический свет, подчёркивающий красоту.
- Складывается и характеризуется лёгким весом.
- Ожидающий получения патента дизайн для быстрой и простой установки.
- Сделано из высококачественной ткани.
- Поставляется с панелью дефлектора, рассеивателем и сумкой для переноски.
Технические характеристики:
Размер в разложенном виде: 56 х 56 х 22 см
Вес: 530 г (с дефлектором и speedring-адаптером)