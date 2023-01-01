Адаптер OCF расширяет творческие возможности при использовании вспышек Profoto серии A. Благодаря этой новинке вы сможете устанавливать на них различные светоформирующие инструменты линейки OCF и добиваться желаемого освещения еще проще. Просто прикрепите адаптер к вспышке серии A, установите на него необходимый модификатор, и все готово!