Адаптер Profoto OCF, для вспышек серии А
Код товара : УТ-00056653
Артикул : 101130
29 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Адаптер OCF расширяет творческие возможности при использовании вспышек Profoto серии A. Благодаря этой новинке вы сможете устанавливать на них различные светоформирующие инструменты линейки OCF и добиваться желаемого освещения еще проще. Просто прикрепите адаптер к вспышке серии A, установите на него необходимый модификатор, и все готово!
- Прочность и эргономичность.
- Поддержка всех светоформирующих инструментов OCF.
- Совместимость со всеми вспышками Profoto серии A.
- Простота и удобство в эксплуатации.
- Встроенный держатель зонта.
- Адаптер стойки в комплекте.