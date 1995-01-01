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Софтбокс Profoto OCF 3' Octa (90 см)

  • OCF 3' Octa (90 см)
  • OCF 3' Octa (90 см)
  • OCF 3' Octa (90 см)
  • OCF 3' Octa (90 см)
  • OCF 3' Octa (90 см)
  • OCF 3' Octa (90 см)
  • OCF 3' Octa (90 см)
Код товара:УТ-00052156
Артикул:101231

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Идеально подойдет для съемки мягких портретов при использовании выносных вспышек. Софтбоксы OCF удобны для использования в натурных съемках и позволяют создать мягкое освещение, подчеркивающее достоинства модели. Изготовленные из уникального материала, они отличаются малым весом и легко складываются и раскладываются, что делает их компактными и удобными для транспортировки в сумке на место съемки. Дополнительные принадлежности включают закрепленный рассеиватель, установочное кольцо (ожидает патента) и стержни с цветовой маркировкой для быстрой установки.

Софтбокс Octa OCF идеален для портретной съемки благодаря своей форме, близкой к кругу и обеспечивающей красивые естественные блики в глазах. Октобоксы могут давать как одинаково плавную, так и равномерно четкую границу светового пятна со всех сторон.

Важное примечание
Софтбоксы OCF рекомендуются только для выносных вспышек Profoto со светодиодным пилотным светом: B1X, B2 и B1, B10, B10 Plus. Нельзя использовать с моноблоками D1 и D2, головками ProTwin и с другими осветителями, использующими галогенный свет.

Функции

  • Обеспечивает мягкое освещение, подчеркивающее достоинства модели или объекта.
  • Стержни с цветовой маркировкой и закрепленные рассеиватели для простой и быстрой установки.
  • Компактные и легкие.
  • Изготовлено из высококачественной ткани.
  • Необходимо установочное кольцо OCF (приобретается отдельно).
  • Используйте дополнительную сотовую решетку для еще более точного формирования света.
  • Поставляется в мягкой сумке с логотипом.