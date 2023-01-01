Описание

Идеально подойдет для съемки мягких портретов при использовании выносных вспышек. Софтбоксы OCF удобны для использования в натурных съемках и позволяют создать мягкое освещение, подчеркивающее достоинства модели. Изготовленные из уникального материала, они отличаются малым весом и легко складываются и раскладываются, что делает их компактными и удобными для транспортировки в сумке на место съемки. Дополнительные принадлежности включают закрепленный рассеиватель, установочное кольцо (ожидает патента) и стержни с цветовой маркировкой для быстрой установки.

Софтбокс Octa OCF идеален для портретной съемки благодаря своей форме, близкой к кругу и обеспечивающей красивые естественные блики в глазах. Октобоксы могут давать как одинаково плавную, так и равномерно четкую границу светового пятна со всех сторон.

Важное примечание

Софтбоксы OCF рекомендуются только для выносных вспышек Profoto со светодиодным пилотным светом: B1X, B2 и B1, B10, B10 Plus. Нельзя использовать с моноблоками D1 и D2, головками ProTwin и с другими осветителями, использующими галогенный свет.

Функции