Софтбокс Profoto OCF 3' Octa (90 см)
Код товара : УТ-00052156
Артикул : 101231
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.670
Описание
Идеально подойдет для съемки мягких портретов при использовании выносных вспышек. Софтбоксы OCF удобны для использования в натурных съемках и позволяют создать мягкое освещение, подчеркивающее достоинства модели. Изготовленные из уникального материала, они отличаются малым весом и легко складываются и раскладываются, что делает их компактными и удобными для транспортировки в сумке на место съемки. Дополнительные принадлежности включают закрепленный рассеиватель, установочное кольцо (ожидает патента) и стержни с цветовой маркировкой для быстрой установки.
Софтбокс Octa OCF идеален для портретной съемки благодаря своей форме, близкой к кругу и обеспечивающей красивые естественные блики в глазах. Октобоксы могут давать как одинаково плавную, так и равномерно четкую границу светового пятна со всех сторон.
Важное примечание
Софтбоксы OCF рекомендуются только для выносных вспышек Profoto со светодиодным пилотным светом: B1X, B2 и B1, B10, B10 Plus. Нельзя использовать с моноблоками D1 и D2, головками ProTwin и с другими осветителями, использующими галогенный свет.
Функции
- Обеспечивает мягкое освещение, подчеркивающее достоинства модели или объекта.
- Стержни с цветовой маркировкой и закрепленные рассеиватели для простой и быстрой установки.
- Компактные и легкие.
- Изготовлено из высококачественной ткани.
- Необходимо установочное кольцо OCF (приобретается отдельно).
- Используйте дополнительную сотовую решетку для еще более точного формирования света.
- Поставляется в мягкой сумке с логотипом.