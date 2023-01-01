Соты Profoto OCF Softgrid 50° 1x4' (30 х 120 см)
Код товара : УТ-00052159
Артикул : 101234
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.670
Описание
Чтобы уменьшить расходимость пучка света до 50°, установите на софтбокс OCF сотовую решетку, которую можно приобрести отдельно. Сотовая решетка создает более направленный световой поток, уменьшая боковое рассеивание, что позволяет более точно работать со светом.
Важное примечание
Софтбоксы OCF рекомендуются только для выносных вспышек Profoto со светодиодным пилотным светом: B1X, B2 и B1, B10, B10 Plus. Нельзя использовать с моноблоками D1 и D2, головками ProTwin и с другими осветителями, использующими галогенный свет.
Функции
- Ограничение рассеяния света до 50°.
- Простая и быстрая установка.
- Компактные и легкие.
- Изготовлено из высококачественной ткани.
- Поставляется в мягком чехле с логотипом.