Описание

Идеально подойдет для периферийной и задней подсветки при использовании выносных вспышек.

Софтбоксы OCF удобны для использования в натурных съемках и позволяют создать мягкое освещение, подчеркивающее достоинства модели. Изготовленные из уникального материала, они отличаются малым весом и легко складываются и раскладываются, что делает их компактными и удобными для транспортировки в сумке на место съемки. Дополнительные принадлежности включают закрепленный рассеиватель, установочное кольцо (ожидает патента) и стержни с цветовой маркировкой для быстрой установки.

Софтбокс Strip OCF обеспечивает мягкое освещение с плавными длинными полутенями по большей стороне и более жесткое с коротким переходом от света к тени — по меньшей. Благодаря этим особенностям он идеально подходит для создания периферийной и задней подсветки, помогающей визуально отделить объект от фона. Этот эффект часто используется для создания портретов в профиль или для того, чтобы красиво подчеркнуть изгибы объекта съемки.

Важное примечание

Софтбоксы OCF рекомендуются только для выносных вспышек Profoto со светодиодным пилотным светом: B1X, B2 и B1, B10, B10 Plus. Нельзя использовать с моноблоками D1 и D2, головками ProTwin и с другими осветителями, использующими галогенный свет.

Функции