Софтбокс Profoto Strip OCF 1x4' (30 х 120 см)
Код товара : УТ-00052158
Артикул : 101232
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.670
Описание
Идеально подойдет для периферийной и задней подсветки при использовании выносных вспышек.
Софтбоксы OCF удобны для использования в натурных съемках и позволяют создать мягкое освещение, подчеркивающее достоинства модели. Изготовленные из уникального материала, они отличаются малым весом и легко складываются и раскладываются, что делает их компактными и удобными для транспортировки в сумке на место съемки. Дополнительные принадлежности включают закрепленный рассеиватель, установочное кольцо (ожидает патента) и стержни с цветовой маркировкой для быстрой установки.
Софтбокс Strip OCF обеспечивает мягкое освещение с плавными длинными полутенями по большей стороне и более жесткое с коротким переходом от света к тени — по меньшей. Благодаря этим особенностям он идеально подходит для создания периферийной и задней подсветки, помогающей визуально отделить объект от фона. Этот эффект часто используется для создания портретов в профиль или для того, чтобы красиво подчеркнуть изгибы объекта съемки.
Важное примечание
Софтбоксы OCF рекомендуются только для выносных вспышек Profoto со светодиодным пилотным светом: B1X, B2 и B1, B10, B10 Plus. Нельзя использовать с моноблоками D1 и D2, головками ProTwin и с другими осветителями, использующими галогенный свет.
Функции
- Обеспечивает мягкое рассеянное освещение.
- Спицы с цветовой маркировкой и закрепленные рассеиватели для простой и быстрой установки.
- Компактный и легкий.
- Изготовлен из высококачественной ткани.
- Необходимо установочное кольцо OCF (приобретается отдельно).
- Используйте дополнительную сотовую решетку для еще более точного формирования светового потока.
- Поставляется в мягкой сумке с логотипом.
- В комплект поставки входит маска с прорезью шириной 10 см.