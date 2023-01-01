Маска Profoto OCF Stripmask 1x3'
Код товара : УТ-00052162
Артикул : 101235
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия производителя 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.670
Описание
Все маски для софтбоксов Strip OCF снабжены липучкой для удобного крепления. Маски позволяют дополнительно сузить световой поток. Они используются для акцентирования деталей. Такая маска входит в комплект поставки софтбокса Strip OCF 1x3'.
Функции
- Маска с прорезью шириной 10 см.
- Создает узкий световой поток.
- Липучки для простого и быстрого крепления.
- Изготовлен из высококачественной ткани.