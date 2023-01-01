Описание

Литий-ионный аккумулятор для переносных импульсных вспышек Profoto B1 и B1X. Вторая, исправленная версия (первая частично отзывалась из-за технического брака). Обеспечивает до 325 срабатываний на полной мощности (500 Дж), или до нескольких тысяч импульсов меньшей мощности. Напряжение 14.8 В, емкость 3 Ач (44.4 Вт*ч). Заменяет собой модель 100323 (оригинальный аккумулятор для B1).

Допускается к транспортировке воздушным транспортом (сертифицирована по требованиям безопасности ООН).

Время зарядки зависит от используемого зарядного устройства: прибл. 2 часа со стандартным устройством 2.8 А, прибл. 1 час с быстрым зарядным устройством 4.5 А или 3 часа с автомобильным зарядным устройством (1.8 А).