Соты Profoto Honeycomb Grid WideZoom, 280 mm
Код товара : УТ-00038094
Артикул : 100636
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.350
Описание
Сотовая решетка ограничивает угол освещения вспышки для привнесения в изображение дополнительного контраста и драматизма, создания светового акцента, предотвращения засветки при съемке контровым светом. Данная решетка ограничивает угол на 10°. Предназначена для рефлектора WideZoom. Материал: металл.