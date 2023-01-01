Сотовая решетка ограничивает угол освещения вспышки для привнесения в изображение дополнительного контраста и драматизма, создания светового акцента, предотвращения засветки при съемке контровым светом. Данная решетка ограничивает угол на 10°. Предназначена для рефлектора WideZoom. Материал: металл.