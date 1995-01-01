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Соты Profoto Honeycomb Grid WideZoom, 280 mm

Код товара:УТ-00038094
Артикул:100636

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Сотовая решетка ограничивает угол освещения вспышки для привнесения в изображение дополнительного контраста и драматизма, создания светового акцента, предотвращения засветки при съемке контровым светом. Данная решетка ограничивает угол на 10°. Предназначена для рефлектора WideZoom. Материал: металл.