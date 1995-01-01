Соты Profoto Honeycomb Grid WideZoom, 280 mm



Код товара: УТ-00038094 Артикул: 100636 Код товара: УТ-00038094 Артикул: 100636 Вес (брутто), кг 0.350 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.350 Описание Сотовая решетка ограничивает угол освещения вспышки для привнесения в изображение дополнительного контраста и драматизма, создания светового акцента, предотвращения засветки при съемке контровым светом. Данная решетка ограничивает угол на 10°. Предназначена для рефлектора WideZoom. Материал: металл. Видео Наш обзор

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