Соты – простая в использовании принадлежность, которая уменьшает угол рассеивания света. Сотовый фильтр 25° для белого и серебристого рефлекторов Softlight можно использовать для формирования моделирующего света, создания фоновых эффектов в портретной съемке или подчеркивания ключевых элементов натюрморта, а также множества других целей.