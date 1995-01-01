Сотовая решетка для стандартного рефлектора Profoto Zoom, а также для держателя решеток и фильтров Grid & Filter Holder 180 мм (может устанавливаться напрямую на рефлектор, при использовании вместе со светофильтрами – на держатель для фильтров). Снижает угол освещения до 20°, позволяя добиться большего контраста изображения: ярко освещенный объект и более темный фон.

Сотовая решетка — это удобный аксессуар, предназначенный для управления распределением света и привнесения дополнительных контраста и динамики в изображение. Ключевое слово в этом определении — управление. С помощью решетки вы можете легко фокусировать свет в желаемых зонах и при этом ограничивать его в остальных участках снимаемой сцены.