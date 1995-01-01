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Соты Profoto Honeycomb Grid 20° 180 mm для Zoom-рефлектора

Код товара:УТ-00045103
Артикул:100606

Товар не найден

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Описание
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Описание

Сотовая решетка для стандартного рефлектора Profoto Zoom, а также для держателя решеток и фильтров Grid & Filter Holder 180 мм (может устанавливаться напрямую на рефлектор, при использовании вместе со светофильтрами – на держатель для фильтров). Снижает угол освещения до 20°, позволяя добиться большего контраста изображения: ярко освещенный объект и более темный фон.

Сотовая решетка — это удобный аксессуар, предназначенный для управления распределением света и привнесения дополнительных контраста и динамики в изображение. Ключевое слово в этом определении — управление. С помощью решетки вы можете легко фокусировать свет в желаемых зонах и при этом ограничивать его в остальных участках снимаемой сцены.