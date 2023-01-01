Соты Profoto Honeycomb Grid 10° 337mm (для Magnum, Telezoom, NarrowBeam)
Код товара : УТ-00011260
Артикул : 100618
32 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.500
Описание
Соты – простая в использовании принадлежность, которая уменьшает угол рассеивания света. Сотовый фильтр 10° для рефлекторов Magnum, TeleZoom и NarrowBeam можно использовать для формирования моделирующего света, создания фоновых эффектов в портретной съемке или подчеркивания ключевых элементов натюрморта, а также множества других целей. Не совместимо с рефлектором NarrowBeam Travel.