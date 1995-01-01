Соты Profoto Honeycomb Grid 10° 337mm (для Magnum, Telezoom, NarrowBeam)



Код товара: УТ-00011260 Артикул: 100618 Код товара: УТ-00011260 Артикул: 100618 Вес (брутто), кг 0.500 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.500 Описание Соты – простая в использовании принадлежность, которая уменьшает угол рассеивания света. Сотовый фильтр 10° для рефлекторов Magnum, TeleZoom и NarrowBeam можно использовать для формирования моделирующего света, создания фоновых эффектов в портретной съемке или подчеркивания ключевых элементов натюрморта, а также множества других целей. Не совместимо с рефлектором NarrowBeam Travel. Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.