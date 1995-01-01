Соты Profoto Honeycomb Grid 10° 337mm (для Magnum, Telezoom, NarrowBeam)
Код товара:УТ-00011260
Артикул:100618
Товар не найден
Характеристики
Вес (брутто), кг0.500
Описание
Соты – простая в использовании принадлежность, которая уменьшает угол рассеивания света. Сотовый фильтр 10° для рефлекторов Magnum, TeleZoom и NarrowBeam можно использовать для формирования моделирующего света, создания фоновых эффектов в портретной съемке или подчеркивания ключевых элементов натюрморта, а также множества других целей. Не совместимо с рефлектором NarrowBeam Travel.