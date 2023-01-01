Соты – простая в использовании принадлежность, которая уменьшает угол рассеивания света. Сотовый фильтр 10° для рефлекторов Magnum, TeleZoom и NarrowBeam можно использовать для формирования моделирующего света, создания фоновых эффектов в портретной съемке или подчеркивания ключевых элементов натюрморта, а также множества других целей. Не совместимо с рефлектором NarrowBeam Travel.