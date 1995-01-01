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Соты Profoto Honeycomb Grid 10° 337mm (для Magnum, Telezoom, NarrowBeam)

Код товара:УТ-00011260
Артикул:100618

Товар не найден

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Описание
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Описание

Соты – простая в использовании принадлежность, которая уменьшает угол рассеивания света. Сотовый фильтр 10° для рефлекторов Magnum, TeleZoom и NarrowBeam можно использовать для формирования моделирующего света, создания фоновых эффектов в портретной съемке или подчеркивания ключевых элементов натюрморта, а также множества других целей. Не совместимо с рефлектором NarrowBeam Travel.