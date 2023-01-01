Лампа импульсная Profoto High capacity Quartz flash tube D2
Код товара : УТ-00016610
Артикул : 331532
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.200
Описание
Импульсная лампа High capacity Quartz flash tube для моноблоков D2 500 и 1000 Дж с повышенным ресурсом, может использоваться вместо стандартной лампы Profoto (арт. 331531). Предназначена для интенсивного коммерческого использования: работает приблизительно в 4-5 раз дольше.