Импульсная лампа High capacity Quartz flash tube для моноблоков D2 500 и 1000 Дж с повышенным ресурсом, может использоваться вместо стандартной лампы Profoto (арт. 331531). Предназначена для интенсивного коммерческого использования: работает приблизительно в 4-5 раз дольше.