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Рассеиватель для Profoto Softlight стеклянный матовый

  • Softlight стеклянный матовый
  • Softlight стеклянный матовый
  • Softlight стеклянный матовый
Код товара:УТ-00016577
Артикул:100704

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Замените белый диск дефлектора на этот матовый стеклянный рассеиватель, чтобы усилить эффект белого или серебристого рефлектора Softlight.

Совместим только с «портретными тарелками» Profoto Softight.