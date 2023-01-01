Рассеиватель для Profoto Softlight стеклянный матовый
Код товара : УТ-00016577
Артикул : 100704
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.250
Описание
Замените белый диск дефлектора на этот матовый стеклянный рассеиватель, чтобы усилить эффект белого или серебристого рефлектора Softlight.
Совместим только с «портретными тарелками» Profoto Softight.