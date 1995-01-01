Рассеиватель для Profoto Softlight стеклянный матовый

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Код товара: УТ-00016577 Артикул: 100704 Код товара: УТ-00016577 Артикул: 100704 Вес (брутто), кг 0.250 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.250 Описание Замените белый диск дефлектора на этот матовый стеклянный рассеиватель, чтобы усилить эффект белого или серебристого рефлектора Softlight. Совместим только с «портретными тарелками» Profoto Softight. Видео Наш обзор

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