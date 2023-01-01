Рассеиватель Profoto Flat Front Diffuser для софтбокса RFi 3x4'
Код товара : УТ-00038265
Артикул : 254638
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Плоский фронтальный рассеиватель RFi устанавливается на прямоугольный или квадратный софтбокс RFi для получения полностью плоской поверхности. Он позволяет создать еще более мягкое освещение и получить более широкое световое пятно. Вы можете использовать его вместе со штатными рассеивателями, идущими в комплекте с софтбоксом, или отдельно от них. Экспериментируйте, каждый вариант дает разный характер освещения.