Лампа импульсная Profoto Flashtube D1 500/1000
Код товара : УТ-00009435
Артикул : 331523
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.100
Описание
Сменная импульсная лампа для моноблоков Profoto D1 500 и D1 1000. Максимальная энергия импульса 500 или 1000 Дж, в зависимости от модели осветителя, на который она будет установлена.