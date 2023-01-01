Моноблок Profoto D2 500 AirTTL, 500 Дж
Код товара : УТ-00016573
Артикул : 901012-EUR
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Нет
Время перезарядки
0.03 - 0.6 с
Высокоскоростная синхронизация HSS
есть, до 1/8000 с
Регулировка мощности, диапазон
10 ступеней с шагом 0.1 (500 - 1 Дж)
Дистанционное управление настройками
есть, с пульта AirTTL, AirRemote или вспышки A1
Длительность импульса
нормальный режим t0.5: 1/2600 - 1/17 000 с, режим Freeze t0.5: 1/2600 - 1/63 000 с
Моделирующий (пилотный) свет
120 В, 300 Вт, галогенный, цоколь GY 6.35
Предохранитель, A (для 220В)
6
Синхронизация
радио: 2.4 ГГц, 8 каналов, 3 / 6 групп (TTL / ручное управление); световая / ИК ловушка, вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
100 - 240 В, 50 / 60 Гц, возможна работа от аккумулятора Profoto BatPac
Управление моделирующим светом
независимый, пропорциональный, выкл.
TTL управление
есть, с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus (необходим трансмиттер AirTTL или вспышка A1, совместимы не все камеры)
Другие характеристики
Вес
3 кг
Вес (брутто), г
6.000
Комплектация
моноблок (в сборе с импульсной, пилотной лампами и защитным стеклом), кабель питания 5 м, чехол, USB кабель
Особые характеристики
стробоскоп: до 20 вспышек в секунду
Размеры товара
31 х 13 х 18 см
Описание
Шесть причин, чтобы выбрать Profoto D2
Заморозить момент
D2 может предложить сверхкороткую длительность импульса до 1/63 000 секунды. Снимайте брызги воды, и они будут заморожены в воздухе - вы создадите настоящий фотошедевр.
Поймать момент
D2 может работать со скоростью до 20 импульсов в секунду. Этого достаточно, чтобы поймать лучший момент. Попросите объект своей съёмки подпрыгнуть, и вы получите на выбор 20 кадров объекта в воздухе.
Держите под контролем своё окружение
Режим высокоскоростной синхронизации Profoto (High-Speed Sync или HSS) даёт вам возможность съёмки со скоростью срабатывания затвора до 1/8 000 секунды. Используйте HSS для съёмки с широко открытой диафрагмой в условиях яркого освещения или для заморозки движений с абсолютной резкостью.
Съёмка без труда с режимом TTL
Наводите камеру и снимайте в режиме TTL. Переключайтесь в ручной режим и управляйте освещением с помощью интуитивно понятных кнопок и меню. Забудьте о вспышке и сосредоточьтесь на свете.
Пересвечивайте любой свет
D2 обеспечит достаточно мощности, чтобы пересилить любой доступный свет практически в любой ситуации. Его мощность также является преимуществом во время съёмки с больших расстояний или при использовании более крупных светоформирующих насадок.
Развивайте свои возможности со скоростью
Этот прибор обладает скоростью, которая вам подарит свободу и мощность, чтобы вы оказались на высоте своих возможностей. Этот прибор является частью всеобъемлющей системы оборудования Profoto. Развивая полную скорость D2, расширяйте свои творческие горизонты.
- Продукт доступен с выходной мощностью 500 и 1000 Дж, которая регулируется шагом 1/10 ступени в диапазоне 10 ступеней диафрагмы, давая вам и мощность, и точный контроль.
- Срабатывает со скоростью 20 импульсов в секунду с длительностью импульса, составляющей до 1/63 000 секунды.
- Высокоскоростная синхронизация на выдержках до 1/8 000 с.
- Съёмка в режиме TTL или ручном режиме.
- Возможность полной интеграции с другими вспышками, оснащёнными технологией AirTTL , такими как B1 и B2.
- Встроенный рефлектор для максимальной выходной мощности и минимизации рассеянного света.
- Экран с высоким разрешением, с высококлассным интуитивно понятным интерфейсом.
- В качестве дополнительного аксессуара предлагается кварцевая импульсная лампа для "пэкшот"-съёмок с высокой интенсивностью.
- Совместимость с более 120 светоформирующими аксессуарами из знаменитой системы светоформирующих инструментов Profoto.
Характеристики:
- Мощность: 500 Дж
- Ведущее число: 45 4/5 (2 м, ISO 100, с рефлектором Magnum)
- Диапазон мощности: 10 ступеней, с шагом 0.1 ступени, 1 - 500 Дж
- Регулировка мощности: шаг 1 или 0.1 ступени
- Длительность импульса t 0.5: 1/2600 с (500 Дж), 1/17000 с (1 Дж, стандартный режим), 1/63 000 с (1 Дж, режим Freeze)
- Время перезарядки: 0.03 - 0.6 с
- Стабильность импульса: +/- 1/20 ступени
- Цветовая стабильность: +/- 150 K в зависимости от модели, +/- 20 К от вспышки к вспышке
- Мощность моделирующего света: 300 Вт (галогенный)
- Заменяемая пользователем импульсная лампа: ProFoto Flashtube D2 500/1000
- Пилотная лампа: галогенная лампа ProFoto 300 Вт / 120 В / G6.35
- Сброс энергии: Автоматический
- Байонет: ProFoto
- Система охлаждения: Встроенный вентилятор, автоматический
- Тип предохранителя: 10A при 100-120V;п 6A при 200-240V (C, D, E 6A/230V 10A/120V)
Синхронизация:
- Проводная синхронизация: есть, 1 разъем, 3.5 мм mini, стандарт напряжения ISO 10300
- Оптическая синхронизация: фотоловушка с чувствительностью в видимом и ИК-диапазоне
- Радиосинхронизация: встроенный приемник Profoto Air, 2.4 ГГц, дальность до 300 м
- Дистанционное управление и радиосинхронизация: Profoto Air Remote
- Управление с ПК: Profoto Air USB, требуется установка ПО Profoto Studio Software (PC, Mac)
Размеры: 31 х 18 х 13 см
Вес: 3 кг.