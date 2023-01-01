Описание

Шесть причин, чтобы выбрать Profoto D2

Заморозить момент

D2 может предложить сверхкороткую длительность импульса до 1/63 000 секунды (D2 1000 Дж. - до 1/50 000 с). Снимайте брызги воды, и они будут заморожены в воздухе - вы создадите настоящий фотошедевр.

Поймать момент

D2 может работать со скоростью до 20 импульсов в секунду. Этого достаточно, чтобы поймать лучший момент. Попросите объект своей съёмки подпрыгнуть, и вы получите на выбор 20 кадров объекта в воздухе.

Держите под контролем своё окружение

Режим высокоскоростной синхронизации Profoto (High-Speed Sync или HSS) даёт вам возможность съёмки со скоростью срабатывания затвора до 1/8 000 секунды. Используйте HSS для съёмки с широко открытой диафрагмой в условиях яркого освещения или для заморозки движений с абсолютной резкостью.

Съёмка без труда с режимом TTL

Наводите камеру и снимайте в режиме TTL. Переключайтесь в ручной режим и управляйте освещением с помощью интуитивно понятных кнопок и меню. Забудьте о вспышке и сосредоточьтесь на свете.

Пересвечивайте любой свет

D2 обеспечит достаточно мощности, чтобы пересилить любой доступный свет практически в любой ситуации. Его мощность также является преимуществом во время съёмки с больших расстояний или при использовании более крупных светоформирующих насадок.

Развивайте свои возможности со скоростью

Этот прибор обладает скоростью, которая вам подарит свободу и мощность, чтобы вы оказались на высоте своих возможностей. Этот прибор является частью всеобъемлющей системы оборудования Profoto. Развивая полную скорость D2, расширяйте свои творческие горизонты.

Продукт доступен с выходной мощностью 500 и 1000 Дж, которая регулируется шагом 1/10 ступени в диапазоне 10 ступеней диафрагмы, давая вам и мощность, и точный контроль.

Срабатывает со скоростью 20 импульсов в секунду с длительностью импульса, составляющей до 1/63 000 секунды.

Высокоскоростная синхронизация на выдержках до 1/8 000 с.

Съёмка в режиме TTL или ручном режиме.

Возможность полной интеграции с другими вспышками, оснащёнными технологией AirTTL , такими как B1 и B2.

Встроенный рефлектор для максимальной выходной мощности и минимизации рассеянного света.

Экран с высоким разрешением, с высококлассным интуитивно понятным интерфейсом.

В качестве дополнительного аксессуара предлагается кварцевая импульсная лампа для "пэкшот"-съёмок с высокой интенсивностью.

Совместимость с более 120 светоформирующими аксессуарами из знаменитой системы светоформирующих инструментов Profoto.

Характеристики моноблока:

Мощность: 1000 Дж

Ведущее число: 64 4/5 (2 м, ISO 100, с рефлектором Magnum)

Диапазон мощности: 10 ступеней, с шагом 0.1 ступени, 2 - 1000 Дж

Регулировка мощности: шаг 1 или 0.1 ступени

Длительность импульса t 0.5: 1/1600 с (1000 Дж), 1/11000 с (2 Дж, стандартный режим), 1/50 000 с (2 Дж, режим Freeze)

Время перезарядки: 0.03 - 1.2 с

Стабильность импульса: +/- 1/20 ступени

Цветовая стабильность: +/- 150 K в зависимости от модели, +/- 20 К от вспышки к вспышке

Мощность моделирующего света: 300 Вт (галогенный)

Заменяемая пользователем импульсная лампа: ProFoto Flashtube D2 500/1000

Пилотная лампа: галогенная лампа ProFoto 300 Вт / 120 В / G6.35

Сброс энергии: Автоматический

Байонет: ProFoto

Система охлаждения: Встроенный вентилятор, автоматический

Тип предохранителя: 10A при 100-120V;п 6A при 200-240V (C, D, E 6A/230V 10A/120V)

Синхронизация:

Проводная синхронизация: есть, 1 разъем, 3.5 мм mini, стандарт напряжения ISO 10300

Оптическая синхронизация: фотоловушка с чувствительностью в видимом и ИК-диапазоне

Радиосинхронизация: встроенный приемник Profoto Air, 2.4 ГГц, дальность до 300 м

Дистанционное управление и радиосинхронизация: Profoto Air Remote

Управление с ПК: Profoto Air USB, требуется установка ПО Profoto Studio Software (PC, Mac)

Размеры: 31 х 18 х 13 см

Вес: 3.4 кг.