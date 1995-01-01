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Пайрекс Profoto Glass Plate для B1, B1X, D1 и D2

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Код товара: УТ-00037845 Артикул: 331524 Код товара: УТ-00037845 Артикул: 331524 Запасная часть для моноблоков Profoto с плоским защитным стеклом: на случай повреждения или утери стеклянного рассеивателя, который изначально устанавливается на моноблоки B1, B1X, D1 и D2. Производитель выпускает несколько вариантов таких стеклянных пластин: матовую, прозрачную, матовую UV -300K и матовую UV -600K (последние две понижают температуру вспышки в К, обеспечивая более «теплый» свет). Данная позиция – это стандартный матовый вариант. Товар не найден Задать вопрос Описание Запасная часть для моноблоков Profoto с плоским защитным стеклом: на случай повреждения или утери стеклянного рассеивателя, который изначально устанавливается на моноблоки B1, B1X, D1 и D2. Производитель выпускает несколько вариантов таких стеклянных пластин: матовую, прозрачную, матовую UV -300K и матовую UV -600K (последние две понижают температуру вспышки в К, обеспечивая более «теплый» свет). Данная позиция – это стандартный матовый вариант. Обратите внимание: данный рассеиватель несовместим со вспышкой B2. Видео Наш обзор

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