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Пайрекс Profoto Glass Plate для B1, B1X, D1 и D2

  • Glass Plate для B1, B1X, D1 и D2
  • Glass Plate для B1, B1X, D1 и D2
  • Glass Plate для B1, B1X, D1 и D2
Код товара:УТ-00037845
Артикул:331524

Товар не найден

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Описание

Запасная часть для моноблоков Profoto с плоским защитным стеклом: на случай повреждения или утери стеклянного рассеивателя, который изначально устанавливается на моноблоки B1, B1X, D1 и D2. Производитель выпускает несколько вариантов таких стеклянных пластин: матовую, прозрачную, матовую UV -300K и матовую UV -600K (последние две понижают температуру вспышки в К, обеспечивая более «теплый» свет). Данная позиция – это стандартный матовый вариант.

Обратите внимание: данный рассеиватель несовместим со вспышкой B2.