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Рассеиватель Profoto для рефлектора SoftLight (портретной тарелки)

Код товара:УТ-00011269
Артикул:100714

Товар не найден

Характеристики
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Описание

Установите тканевый рассеиватель на ваш белый или серебристый рефлектор Softlight (портретную тарелку) для создания более мягкого и более ровного освещения.