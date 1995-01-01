Рассеиватель Profoto для рефлектора SoftLight (портретной тарелки)



Код товара: УТ-00011269 Артикул: 100714 Код товара: УТ-00011269 Артикул: 100714 Вес (брутто), кг 0.030 Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Характеристики Вес (брутто), кг 0.030 Описание Установите тканевый рассеиватель на ваш белый или серебристый рефлектор Softlight (портретную тарелку) для создания более мягкого и более ровного освещения. Видео Наш обзор

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