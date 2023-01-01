Рассеиватель Profoto для рефлектора SoftLight (портретной тарелки)
Код товара : УТ-00011269
Артикул : 100714
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.030
Описание
Установите тканевый рассеиватель на ваш белый или серебристый рефлектор Softlight (портретную тарелку) для создания более мягкого и более ровного освещения.