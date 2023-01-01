Софтбокс Profoto Clic Octa, 60 см, для A1, A1X, A10, C1 Plus
Код товара : УТ-00057457
Артикул : 101303
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Гарантия производителя 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
2.200
Описание
- Обеспечивает мягкое и рассеянное освещение.
- Устанавливается в один щелчок.
- Снабжен ручкой и адаптером стойки.
- Совместим с прочими аксессуарами семейства Clic.
- Входит в экосистему продуктов Profoto.
- Компактный и легкий.
- Изготовлен из высококачественной ткани.
- Поставляется в мягкой сумке с логотипом.
Софтбокс Clic Octa обеспечивает мягкий, рассеянный свет и идеально подходит для крупных портретов и предметной фотографии с применением вспышек Profoto серии A.
Он великолепно справляется с динамичными съемками на локациях. Он легкий, компактный, быстро складывается и раскладывается, а также крепится к вспышке с помощью магнитов. Всего один щелчок, и вы уже готовы фотографировать!
Софтбокс Clic Octa снабжен ручкой и адаптером стойки. Благодаря совместимости с прочими светоформирующими инструментами Clic вы можете создавать с ним огромное разнообразие световых схем.