Описание

Обеспечивает мягкое и рассеянное освещение.

Устанавливается в один щелчок.

Снабжен ручкой и адаптером стойки.

Совместим с прочими аксессуарами семейства Clic.

Входит в экосистему продуктов Profoto.

Компактный и легкий.

Изготовлен из высококачественной ткани.

Поставляется в мягкой сумке с логотипом.

Софтбокс Clic Octa обеспечивает мягкий, рассеянный свет и идеально подходит для крупных портретов и предметной фотографии с применением вспышек Profoto серии A.

Он великолепно справляется с динамичными съемками на локациях. Он легкий, компактный, быстро складывается и раскладывается, а также крепится к вспышке с помощью магнитов. Всего один щелчок, и вы уже готовы фотографировать!

Софтбокс Clic Octa снабжен ручкой и адаптером стойки. Благодаря совместимости с прочими светоформирующими инструментами Clic вы можете создавать с ним огромное разнообразие световых схем.